Open Atelier Route begint volgend weekend

WILLEMSTAD – 46 lokale kunstenaars openen deze maand hun atelierdeuren openen voor het grote publiek. De 5e editie van de Open Atelier Route wordt gehouden in het weekend van 12 en 13 juni en 19 en 20 juni.

Het eerste weekend “pabou di brùg”, het tweede weekend “pariba di brùg”. Daarmee wordt de Julianabrug bedoeld. Er is een splinternieuwe tourguide app gelanceerd dat Touri Guide heet. Die is gratis te downloaden in App Store and Google Play.

Lees ook: