Open Dag met workshops natuurlijke kleurstoffen Curaçao

WILLEMSTAD – Volgende week zaterdag, 16 september, opent Hofi Cas Cora haar deuren voor een kleurrijke ontdekkingstocht door de wereld van Curaçaose kleurstoffen uit de natuur.

Farm to Crafts organiseert een open dag om de resultaten te bewonderen van de botanical dyeing workshops, verzorgd door kleurenexpert Loret Karman. Deze workshops beginnen vandaag en duren tot 15 september. Ze bieden deelnemers de kans om de geheimen van kleurstoffen uit planten te ontdekken.

Bij botanisch verven worden kleurstoffen gewonnen uit verschillende delen van planten, zoals bladeren, schors, wortels, vruchten en bloemen. Enkele bekende voorbeelden van natuurlijke kleurstoffen zijn indigo, kurkuma en verschillende soorten houtbast. “De ingrediënten uit de Curaçaose natuur zijn van onschatbare waarde voor botanische verfexperts,” aldus Loret Karman.

Tijdens de open dag bij Hofi Cas Cora, op zaterdagochtend, worden de resultaten van het botanisch verven met Curaçaose grondstoffen tentoongesteld. Bezoekers vanaf vier jaar oud mogen onder begeleiding van Loret Karman ook zelf een stukje textiel of garen kleuren in de natuurlijke verfbaden.

Kleurexpert

Loret Karman is een gerenommeerde kleurenexpert. Geboren in Papua en deels opgegroeid op Curaçao, maakt zij deel uit van een familie waarin liefde voor textiel al generaties lang wordt doorgegeven.

Ze is opgeleid in verschillende textiele werkvormen en exploiteert haar eigen atelier in Amsterdam. Hier verft ze met de hand en met groot respect voor ambachtelijke technieken brei- en borduurgarens. Loret geeft workshops van zowel korte als lange duur, waarin kleur altijd centraal staat.

Eerder heeft ze op Curaçao onderzoek gedaan naar kleuren en mineralen die kunnen worden gebruikt bij natuurlijk verven.

Farm to Crafts

Farm to Crafts is een creatief onderzoeksproject dat zich richt op de revitalisering van kleinschalige landbouw van lokale grondstoffen op Curaçao, met als doel de ontwikkeling van materialen en ambachten.

Het project is gebaseerd op het principe van ‘leren door te doen’, waardoor een dynamische omgeving ontstaat voor onderzoek en productie. Farm to Crafts faciliteert interacties tussen boeren, ambachtslieden, ontwerpers, experts en geïnteresseerden, gebaseerd op participatie en wederkerigheid.

Het project heeft tot doel Curaçaose boeren en creatieve ondernemers aan te moedigen tot samenwerking, met als resultaat een sterkere lokale gemeenschap die concrete praktijkexperimenten ondersteunt.

Daarnaast wil het project, naar eigen zeggen, via landbouw- en maakprocessen ruimte bieden voor dialoog, begrip en verbinding. Ten slotte wil Farm to Crafts aan een breed publiek laten zien dat landbouw een waardevolle bron van grondstoffen blijft, wat perspectieven biedt voor een creatiever, duurzamer en minder afhankelijk Curaçao.