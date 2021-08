Opleidingen chef-kok schieten te kort 

118 Gedeeld

WILLEMSTAD – Door schaarste aan koks, met name chef-kok/sous-chef en manager/supervisor van restaurants, heeft de Curaçao Restaurant Association (CRA) gesprekken gevoerd met het ministerie van Sociale Ontwikkeling en Welzijn (SOAW) om te zien hoe het proces voor vergunningen voor professionals uit het buitenland versneld kan worden.

HOREACAF had aangegeven dat personeel lokaal gezocht moet worden. In het gesprek heeft CRA duidelijk gemaakt dat de nood voor de sector hoog is en er op korte termijn een oplossing gevonden zal moeten worden. De CRA heeft inmiddels een trainingsprogramma opgestart voor restaurantmanagers en is bezig met de ontwikkeling van een programma voor personeel in de bediening.

In de gesprekken is het ook gegaan over de huidige mogelijkheden in het onderwijs. Er zal een goede inventarisatie moeten komen van de behoeftes vanuit de sector en de aansluiting daarop. Met name opleidingen tot chef-kok schieten te kort om lokaal te kunnen voldoen aan de vraag.

