Opnieuw toeristen beroofd

8 Gedeeld

Opnieuw zijn toeristen het slachtoffer geworden van criminaliteit. Van de week werden toeristen overvallen in de Nieuwstraat, dit keer werden de ramen ingeslagen van twee auto’s bij Baya Beach.

In één van de auto’s bleek niets te vinden, maar in de andere auto, een Toyota-busje was het wel raak en verdwenen waardevolle spullen.

De dieven gebruikten stenen die in de mondi lagen om de auto’s open te breken. Getuigen zeggen dat de dieven rondreden in een zwarte auto.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures