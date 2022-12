Opnieuw voetganger omgekomen in het verkeer, de achtste dit jaar

WILLEMSTAD – Gisteravond is opnieuw een voetganger overleden in het verkeer. De achtste al dit jaar. Het gaat om een oudere dame, die aangereden werd op de Helmin wiels Boulevard ter hoogte van Curadise.

De vrouw woonde in de buurt en liep volgens getuigen wel vaker van huis naar de toko, langs de weg om boodschappen te doen.

Vlak voor die toko ging het gister mis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is, maar de auto van het merk Kia Rio zou van de weg geraakt zijn en de vrouw daarbij hebben aangereden.

Haar identiteit is nog niet vrijgegeven. De bejaarde vrouw is het 24e dodelijke slachtoffer dit jaar in het verkeer.