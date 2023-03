Honkballers Oranje buigen voor Taiwan: 9-5

TAIWAN – De honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden hebben in hun derde groepsduel van de World Baseball Classic een pijnlijke nederlaag geleden. Tegen gastland Taiwan met de uitblinkende sterspeler Yu Chang kwamen de Major League-sterren van Oranje er niet aan te pas: 9-5.

Door die nederlaag is het belang van de wedstrijd van morgen tegen Italië om 07.00 uur ’s ochtends enorm. Bij winst op de Europese aartsrivaal speelt het koninkrijksteam volgende week in de kwartfinales in Tokio. Een nederlaag betekent waarschijnlijk de uitschakeling.

Het koninkrijksteam van bondscoach Hensley Meulens was het toernooi begonnen met twee overtuigende zeges op Cuba (4-2) en Panama (3-1) en wist op voorhand dat bij een zege op Taiwan niet alleen de kwartfinales zeker zouden zijn, maar ook de eerste plaats in poule A. Dat is belangrijk, want de groepswinnaar ontloopt waarschijnlijk een confrontatie met toernooifavoriet Japan in Tokio.

Nederland kwam goed uit de startblokken met een honkslag van Jurickson Profar. De linksvelder had twee worpen nodig om de atypische sidehand-pitches van Tzu-Pen Wang te doorzien en sloeg de derde in het rechtsveld.

Didi Gregorius had kort daarvoor met een honkslag Profar binnengeslagen, maar bij die 1-0 bleef het.

Spierballen

Daarna liet het thuisland zijn spierballen zien. Gevestigde profs uit de Major League heeft het land bijna niet. Maar Yu Chang is de uitzondering op de regel: de 27-jarige Chang speelt sinds 2019 in de Major League, tegenwoordig bij Boston Red Sox.

Gisteravond liet Chang al zien met een homerun in de zege op Italië. En ook nu bracht hij in zijn tweede slagbeurt op de worstelende startend werper Lars Huijer het toch al opgewonden publiek naar een kookpunt door een homerun te slaan met alle drie de honken bezet, meteen goed voor de 5-1 voorsprong.

Vanaf die tweede inning had Taiwan alle touwtjes in handen. Waar Oranje moest knokken voor elk punt, leek elke klap van Taiwan wel een honkslag op te leveren.

Met de linkshandige Ryan Huntington (in de hoofklasse spelend voor Twins en volgend seizoen voor Neptunus) op de heuvel kreeg Oranje uiteindelijk weer wat grip terug, met hulp van zijn verdediging.

Zo voorkwam Profar met een knappe buikschuiver dat een verre linedrive van Taiwan door zou schieten naar de muur. En later stond hij aan de basis van een sterke verdedigende actie van catcher Chadwick Tromp.

Na een knappe aangooi van Xander Bogaerts zette Tromp zijn voet voor de uitgestoken hand van de Taiwanese honkloper, die zo de thuisplaat niet kon aanraken en uitgetikt werd door de catcher.

Pas na 22 slagbeurten wist Tromp in de zevende inning weer een honkslag te noteren en daar leek het bij te blijven. Tot Juremi Profar, de jongere broer van Jurickson, een inning later een honkslag produceerde, waarop Didi Gregorius kon scoren.

Daarna maakte Wladimir ‘Coco’ Balentien – zes jaar geleden nog de beste slagman van het toernooi – voor het eerst in het duel zijn opwachting en zorgde er meteen voor dat ook Jonathan Schoop kon scoren: 8-4.

Een comeback zat er niet in, want Taiwan antwoordde meteen in de gelijkmakende slagbeurt op werper Arij Fransen, de zesde pitcher al bij Oranje deze wedstrijd.

Ray-Patrick Didder liet nog wel even zien waartoe hij in staat is. In de negende inning sloeg de Arubaan, die in de minor league speelt namens de organisatie van Miami Marlins, een single homerun en bracht de eindstand op 9-5.

Climax

Zo wordt het zondag nog enorm spannend in poule A. Nederland neemt het dan op tegen Italië, Cuba speelt tegen Taiwan. Nederland moet winnen om door te gaan naar de kwartfinales in Tokio.

Mochten Italië en Cuba allebei winnen, dan eindigen alle vijf teams op 2 gewonnen en 2 verloren wedstrijden. Het onderlinge resultaat, de eerste beslissende factor bij een gelijke stand, biedt dan geen soelaas. Het runsaldo geeft dan de doorslag.

Stand poule A WINST-VERLIES RUNS 1. Taiwan 2-1 (25-24) 2. Koninkrijk der Nederlanden 2-1 (13-12) 3. Panama 2-2 (19-21) 4. Italië 1-2 (13-16) 5. Cuba 1-2 (18-14)