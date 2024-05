Onderwijs Papiaments op weg naar Google Translate Redactie 04-05-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De digitalisering van het Papiaments is op weg naar integratie in Google Translate. Dat meldt minister van Onderwijs, Sithree van Heydoorn.

Dit project, dat al begonnen is met een grondige inventarisatie van bestaande woordenlijsten, zal ook spreekwoorden en grammaticaregels omvatten om zo een basis te creëren voor het digitale Papiaments. Dit initiatief is gepland om binnen vijf jaar te voltooien.

Tijdens een commissievergadering lichtte de minister toe dat de integratie van het Papiaments in digitale platforms essentieel is voor de taalontwikkeling en behoud van cultureel erfgoed.

Op dit moment wordt een inventarisatie gemaakt van alle bestaande lijsten van het Papiaments, waaronder die van Leo Floridas, alsook materialen van Antoine Maduro, Frank Martinus Arion en anderen die de geschiedenis van het Papiaments omvatten.

Schoolcurriculum

Ook het schoolcurriculum kwam in de commissievergadering aan bod. Volgens van Heydoorn is er voldoende materiaal in het Papiaments, met uitzondering van de SBO-scholen. Het gehele curriculum zal vernieuwd en geïnnoveerd moeten worden omdat het verouderd is.

Er moeten nieuwere woorden en moderne pedagogiek worden opgenomen voor een adequater en actueler communicatiesysteem in het moderne tijdperk. Ook zal het Papiaments gestandaardiseerd worden in alle boeken, dit gerelateerd aan de uiteindelijke termijnen voor alle talen en de niveaus die de overheid voorschrijft.