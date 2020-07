Passagier hoort tijdens vlucht van coronabesmetting

Willemstad – Een Curaçaose man die gistermiddag met TUI op Curaçao is geland, kreeg tijdens de vlucht te horen dat hij is besmet met het coronavirus.

De man is na aankomst in isolatie geplaatst. Het toestel had als eindbestemming Bonaire. Daar zijn de mensen die bij hem in de buurt zaten in quarantaine geplaatst. Het vliegtuig is op Curaçao, voor doorreis naar Bonaire, volgens de coronaregels helemaal schoongemaakt.

