Patiënten waarschijnlijk duurder uit voor hun medicijnen, SVB en Apothekers praten

WILLEMSTAD – De kans dat de consument weer meer moet gaan betalen voor zijn medicijnen wordt steeds groter nu de Apothekersvereniging VAE nieuwe afspraken gaat maken met verzekeraar SVB.

Minister Silvania die tijdelijk Volksgezondheid onder zijn hoede heeft, heeft opdracht gegeven aan de partijen om hem 31 augustus verslag uit te brengen van noodzakelijke hervormingen en bezuinigingen in dat gedeelte van de zorg.

De SVB wil het pakket aan basismedicijnen versmallen en minder kostbaar maken. De patiënt zal daardoor eerder bij moeten betalen. De apothekers willen daarnaast de receptregelvergoeding verhogen. Dat is het bedrag per recept die de patiënt voor elk basismedicijn moet betalen. Momenteel is die één gulden per recept.