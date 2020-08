PIN mikt op drie zetels

31 Gedeeld

Willemstad – Partido Inovashon Nashonal, beter bekend als PIN gaat voor drie zetels bij de verkiezingen volgend jaar maart. Dat meldt Suzy Römer op de Facebookpagina van de partij.

Na de verkiezingen in 2017 behaalde PIN slechts één zetel en die raakte de partij kwijt aan Rennox Calmes. Hij stapte uit de partij, maar leverde zijn zetel niet in. Suzy Römer diende daarop haar ontslag in als PIN-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Ze wil in maart weer terugkeren in de politiek.

