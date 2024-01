Politie kan digitale verzekeringsbewijzen scannen

WILLEMSTAD – De politie van Curaçao heeft de mogelijkheid gekregen om digitale verzekeringsbewijzen te scannen. Dit volgt na de introductie van digitale verzekeringspolissen door enkele verzekeringsmaatschappijen, waarmee bestuurders kunnen aantonen dat hun voertuig verzekerd is.

In deze nieuwe ontwikkeling bevatten de digitale polissen een ‘QR-code’, die zowel op een smartphone als op een fysiek document in het voertuig bewaard kan worden.

Wanneer de politie een bestuurder vraagt om bewijs van verzekering, zoals wettelijk vereist, moet de bestuurder dit kunnen tonen via zijn telefoon of het verzekeringsdocument.

Het is essentieel dat de verzekering geldig is. Indien dit niet het geval is, riskeert de bestuurder een boete en kan de politie besluiten de bestuurder niet verder te laten rijden.

Voor bestuurders wiens verzekeringsmaatschappij nog geen digitale polis heeft uitgegeven, blijft het noodzakelijk om de traditionele papieren polis (‘hardcopy’) bij zich te hebben.