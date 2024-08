Nieuws Curaçao Politie onderzoekt schietpartijen in Monte Verde en Stenen Koraal Redactie 19-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Extra

WILLEMSTAD – Afgelopen weekend heeft de politie in Willemstad meerdere schietincidenten moeten onderzoeken. In de vroege uren van zaterdag werden agenten naar Monte Verde gestuurd, waar bewoners kogelgaten in hun huizen hadden aangetroffen. De politie vond ter plaatse ongeveer 16 kogelhulzen op straat, terwijl zowel een huis als een auto schade had opgelopen door kogelinslagen.

Later diezelfde dag ontving de politie meldingen van schietincidenten in de buurt Stenen Koraal. Bij het eerste incident werd in de lucht geschoten, terwijl bij het tweede incident bewoners ’s ochtends hun auto en huis met kogelgaten aantroffen.

De politie laat weten deze incidenten grondig te onderzoeken.

241