Politie verricht arrestaties vanwege avondklok

28 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De politie heeft opnieuw arrestaties verricht vanwege de avondklok. Hoeveel mensen gisteravond zijn opgepakt is niet vermeldt, maar de politie had het er wel druk mee.



Twee arrestanten hadden drugs op zak. 21 mensen zijn naar huis gestuurd met een waarschuwing. In totaal werden 663 auto’s staande gehouden en 732 personen gecontroleerd.



Vanwege de feestdagen kondigt de politie nog meer controles aan. Ook met Pasen moeten mensen binnen blijven.