Preventieve controle op VSBO niet veilig verlopen voor leerlingen

Politie en directie geven uitleg tijdens persconferentie

WILLEMSTAD – Een preventieve controle door politie en douane op een VMBO op Curaçao is niet goed verlopen. Een aantal leerlingen is gefouilleerd door de politie op een manier die voor hen niet veilig was. Dit zegt het schoolbestuur in een brief aan de ouders.

In alle jaren dat dit soort controles wordt verricht, is het nooit eerder voorgekomen dat de politie op deze wijze heeft gefouilleerd. De laatste controle vond volgens het schoolbestuur vier jaar geleden plaats. Het schoolbestuur en de directie waren niet op de hoogte van de manier waarop de controle heeft plaatsgevonden.

“Wij willen onze excuses aanbieden voor wat er is gebeurd. Wij zullen ons krachtig uitspreken dat controles op deze wijze onacceptabel zijn want leerlingen moeten zich veilig voelen en niet onveilig. Wij zullen in het vervolg geen controles meer verrichten tenzij wij ervan verzekerd zijn dat dit zodanig gebeurd dat wij hier achter kunnen staan. Wij hebben er als school geen zicht op welke leerlingen een nare ervaring hebben gehad bij het fouilleren. Graag willen wij daarom de ouders van deze leerlingen vragen om zich bij de schooldirectie te melden.” Aldus Maghalie van der Bunt, algemeen directeur VPCO.

De school roept ouders van kinderen die een nare ervaring hebben gehad op zich te melden. De politie is een onderzoek gestart.

