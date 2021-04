Qatar Airways via JetBlue naar Curaçao

NEW YORK – Vanaf 19 april aanstaande gaat de Amerikaanse prijsvechter JetBlue tickets verkopen voor vluchten van Qatar Airways van negen Amerikaanse luchthavens naar Doha in Qatar. De twee luchtvaartmaatschappijen zijn al tien jaar partners. Door de jaren heen is de samenwerking flink uitgebreid. Zo biedt JetBlue passagiers van Qatar Airways doorverbindingen aan van negen Amerikaanse luchthavens naar vijftig binnenlandse bestemmingen in de VS. Recent werden ook Caribische bestemmingen, zoals Aruba, Curaçao en Sint Maarten toegevoegd.

Vanaf mei werken beide maatschappijen ook samen op vluchten van Doha naar diverse bestemmingen in Afrika en Azië. Volgende week mag JetBlue onder eigen naam tickets verkopen op Qatar Airways-vluchten van Boston, Chicago, Dallas, Atlanta, Houston, Miami, New York, Philadelphia en Washington naar Doha. In mei gaat dat ook gelden voor vluchten van Doha naar Amman, Kuala Lumpur, de Malediven, Muscat, Salalah, de Seychellen, Singapore en Entebbe.

Later dit jaar start JetBlue voor het eerst zelf verre vluchten, tussen de VS en Londen.

Bron: luchtvaartnieuws.nl

