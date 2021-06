Rapper krijgt klappen op luchthaven Curaçao

De Nederlandse rapper Josylvio is gisteren op de luchthaven van Curaçao opgepakt. Hij zou met een vervalste PCR-test hebben gereisd. De arrestatie werd gefilmd door een omstander en verliep hardhandig.

In het filmpje is te zien dat een man doorloopt terwijl een agent hem wil tegenhouden. Daarop ontstaat een woordenwisseling en krijgt de man een harde klap van de agent in het gezicht, waarna hij naar de grond wordt gewerkt en aangehouden.

Volgens omstanders zou Josylvio meerdere agenten hebben uitgescholden. Het management van de artiest was niet bereikbaar voor commentaar, schrijft het ANP..

Op de luchthaven van Curaçao moeten alle reizigers uit Nederland een negatieve PCR-test kunnen laten zien. De coronatest mag niet ouder zijn dan 72 uur.