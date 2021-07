Remko Bicentini uitgeschakeld met Canada

132 Gedeeld

Canada was dicht bij een stunt in de Gold Cup, maar in de negende minuut van de blessuretijd ging het alsnog mis tegen Mexico: 2-1. De nummer 70 van de wereld maakte het titelverdediger Mexico op plaats elf van de FIFA ranglijst heel moeilijk.

Assistent-bondscoach Remko Bicentini strandt met Canada dus in het zicht van de finale. Die gaat zondag tussen de Mexico en de Verenigde Staten. Niet geheel verrassend, aangezien deze twee landen praktisch alle titels verdeelden van het kampioenschap voor Midden- en Noord-Amerika en het Caribisch gebied.

Het toernooi wordt sinds 1991 onder deze naam gehouden. Alleen in 2000 doorbrak uitgerekend Canada de hegemonie van Mexico met acht titels en de VS met zes.

Uitzicht van Bicentini in het stadion

Lees ook: