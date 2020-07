Rennox Calmes stapt op bij PIN

59 Gedeeld

Rennox Calmes heeft zijn lidmaatschap van de politieke partij PIN en zijn fractielidmaatschap in de Staten opgezegd. Hij is het enig parlementslid voor de partij van Suzy Römer.

Daarmee is de positie van minister Suzy Römer van Volksgezondheid ook in geding, zij heeft geen partij meer, die haar steunt.

In een korte verklaring heeft Calmes aangegeven geen steun te ondervinden van zijn partij voor zijn werk in het parlement, er zou geen respect voor hem zijn.

Rennox Calmes over zijn vertrek (mp3)

Later zal Calmes een persconferentie geven en in detail ingaan op het conflict met zijn partij. Hij zal dan ook duidelijkheid geven of hij het kabinet Rhuggenaath blijft steunen.

Die kan formeel nog steeds rekenen op een meerderheid van 11 zetels in het parlement van 21 zetels, maar de zetel van de onlangs overleden Statenvoorzitter William Millerson is nog niet bezet.

Geloofsbrieven

Marilyn Alcalá-Wallé zou die moeten innemen, maar haar beëdiging ging gisteren mis door vertraging in de Staten. Ze was niet op tijd bij de Gouverneur om haar geloofsbrieven te overhandigen.

Volgende week moet dat alsnog gebeuren, maar in de wandelgangen wordt gezegd dat het allerminst zeker is of zij bij de PAR blijft. Die partij ziet de ex-minister van Onderwijs liever niet terug in de Staten, omdat er nog een strafrechtelijk onderzoek naar haar loopt.

In het geval dat ook Alcalá-Wallé haar zetel opeist als onafhankelijk lid, verliest de regering haar meerderheid.