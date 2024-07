Luchtvaart & Reizen Ruzie om doorstart Jetair Redactie 15-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De recent failliet verklaarde Curaçaose luchtvaartmaatschappij Jetair, geleid door Antonio Ribeiro, is verwikkeld in een conflict over de mogelijkheid van een doorstart. Antonio Ribeiro, de oprichter en eigenaar van Jetair, heeft de curatoren ervan beschuldigd de waarheid te verdraaien in hun pogingen om de luchtvaartmaatschappij nieuw leven in te blazen.

Ribeiro stelt dat hij een volledig pakket aan voorwaarden had aangeboden aan de curatoren om de doorstart van Jetair mogelijk te maken. Aan de andere kant hebben de curatoren, vertegenwoordigd door advocaat Lucas Drissen, verklaard dat Ribeiro zijn toezeggingen heeft ingetrokken, waardoor de doorstart ernstig is bemoeilijkt.

Volgens de curatoren wilden zij het AOC (vliegcertificaat), het personeel en het vliegtuig als een package deal verkopen aan een overnamekandidaat, wat volgens hen de beste oplossing zou zijn voor alle betrokken partijen, inclusief Ribeiro zelf, het personeel en de crediteuren van Jetair.

Ribeiro verklaart dat de curatoren slechts geïnteresseerd waren in een deel van zijn aanbod en de rest wilden laten vallen. Voor Ribeiro had dit weinig zin, aangezien hij geloofde dat een complete package deal noodzakelijk was voor een succesvolle doorstart.

Maar de curatoren hebben benadrukt dat zij van meet af aan alles hebben gedaan om het AOC, het personeel en het vliegtuig samen te verkopen als een package deal. Ze beschuldigden Ribeiro ervan de onderhandelingen te bemoeilijken door zijn toezeggingen in te trekken. Drissen riep Ribeiro op om in het belang van alle partijen een package deal te sluiten en het proces niet verder te compliceren.

