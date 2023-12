Samira Rafaela verlaat Europese politiek

BRUSSEL – Samira Rafaela, delegatieleider voor D66 in het Europees Parlement, stapt op. Vanaf juli 2024 geeft zij het stokje door. Daarmee komt er een voorlopig einde aan de politieke cariere van een gepassioneerde Europese politica met Caribische roots.

“De afgelopen jaren heb ik mij met grote passie ingezet voor D66 in het Europees Parlement. Daarom had ik mij gekandideerd voor een plek op de D66-lijst voor de volgende Europese verkiezingen. Na overleg heb ik besloten dat ik niet zal terugkeren op de lijst.

In mei vorig jaar kwam Rafaela binnen D66 in opspraak, maar na een grondig onderzoek van het geschillencollege van de partij, werd haar naam gezuiverd. Maar betrokken die verantwoordelijk waren voor de valse aanklacht werden nooit aangesproken op hun gedrag.

De missie van Rafaela in Europa is zeker nog niet klaar, aldus de 34-jarige politica. “Hoe dan ook kijk ik met trots terug op mijn werk en zal ik mij tot de installatie van het nieuwe parlement in juli onverminderd inzetten in het Europees Parlement.”

Successen

In het Europees Parlement kijkt Rafaela terug op een aantal baanbrekende successen, zoals haar nieuwe wet over loontransparantie en de wet tegen dwangarbeid, en het effectief tegengaan van discriminatie en racisme in Europa, alsook het betrekken van de Caribische inwoners bij Europa.

In 2019 was zij de eerste Nederlandse Europarlementariër met Afro-Caribische roots. Een belangrijke missie voor haar was het betrekken van landen en gebieden overzee bij Europees beleid en wetgeving.