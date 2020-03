36 Gedeeld

Drie onbekenden hebben gisteren hun machinegeweer of -geweren leeggeschoten in de Kaya Bolivar in Souax. De kogels waren gericht op een huis van iemand die gevangen zit. Deze gevangene was gisteren betrokken bij een steekincident in blok 7 van de SDKK. Twee auto’s in de tuin van zijn huis vlogen door de schietpartij in brand.