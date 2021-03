Scholen Curaçao dicht tot 12 april

Scholen op Curaçao sluiten volgende week maandag tot en met woensdag. Daarna is het Paasvakantie. Dat meldt het ministerie van Onderwijs. De paasvakantie duurt tot 9 april. Op maandag 12 april gaan de scholen weer open, tenzij de minister anders beslist.

Reden is de forse toename van het aantal coronabesmettingen. Daardoor is er ook uitval van docenten en blijven leerlingen weg. Het besluit van het ministerie is genomen in overleg met de schoolbesturen en vakbond Sitek.

De sluiting betreft scholen van het funderend onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Leerlingen in de examenklassen van vsbo 4, havo 5 en vwo 6 die een examen of een herkansing moeten

maken kunnen wel naar school.

Met het besluit om de scholen vanaf maandag te sluiten, komt ook de vrijstelling voor ouders om ‘s ochtends en ‘s middags op straat te zijn om hun kinderen af te halen en weg te brengen te vervallen.