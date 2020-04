Schotte verliest opnieuw rechtszaak

102 Gedeeld

Foto: Bea Moedt

Willemstad – Schotte heeft opnieuw verloren in een rechtszaak tegen de overheid.



Hij eiste een schadevergoeding vanwege het lekken van informatie bij de overheid, waardoor hij uiteindelijk in de cel belandde. Zo kwamen de MOT-meldingen en een memo van de veiligheidsdienst op straat te liggen.



Beide lekken zijn onrechtmatig, maar de rechter ziet geen direct verband tussen de gelekte memo en de veroordeling van de voormalige premier. Van de MOT-meldingen is niet gebleken dat die gelekt zijn door de overheid.