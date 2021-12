Scooterrijdster gewond na inhalen op de Caracasbaaiweg

20 Gedeeld

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – Een scooterrijdster is gisteren gewond geraakt op de Caracasbaaiweg. Voor haar reed een auto die voorrang verleende aan een andere auto die vanaf de parkeerplaats van Lunapark de weg op wilde rijden. De bestuurster van de scooter had kennelijk geen geduld en haalde in, waarna een botsing volgde met de auto die net de weg op reed.

Er waren gisteren nog meer ongelukken, maar zonder gewonden. Op het Waaigat verloor een chauffeur de macht over het stuur en knalde tegen het hek van het Openbaar Ministerie. Dagelijks zijn er rond de dertig verkeersongelukken op het eiland.

