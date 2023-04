SDKK-gevangenen maken Rif-stadion schoon

WILLEMSTAD – De omgeving van het Rif-stadion ziet er weer opgeruimd uit. Gevangenen van de SDKK-gevangenis waren een aantal dagen bezig om zwerfvuil weg te halen.

Dit stadion is de thuishaven van verschillende honkbalteams. De vier selecties van de Little League Baseball, Junior en Senior League-divisies die Curaçao vertegenwoordigen in het Latino-Amerikaanse en Caribische kampioenschappen, maken tijdelijk gebruik van dit terrein voor trainingen.

Urny Floran, die verantwoordelijk is voor de Little League op Curaçao, was de initiatiefnemer. Hij was tot voor kort directeur van de SDKK-gevangenis en had korte lijntjes om dit project succesvol uit te zetten.