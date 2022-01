SDKK wacht op besluit om bezoek weer toe te staan

10 Gedeeld

WILLEMSTAD – De SDKK-gevangenis wacht op een besluit van het ministerie van Justitie om weer terug te gaan naar normaal.

Begin januari werden bezoekuren opgeschort vanwege de covid-situatie in de gevangenis. Drie gevangenen in de vrouwenvleugel raakten besmet en als snel volgden er meer. Tot uiteindelijk zeventien gevangenen in isolatie moesten. Hun isolatieperiode is nu voorbij.

Zodra de minister besluit te normaliseren, zullen de bezoekuren weer opengaan.

