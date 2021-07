Sint Maarten gaat langer door met vaccinatieprogramma

PHILIPSBURG – Sint Maarten gaat langer door met het vaccinatieprogramma. Mensen kunnen zonder afspraak hun prik komen halen. Ook hoeft er niet betaald te worden, zoals eerst was gemeld.

Reden is de lage vaccinatiegraad op dit moment. Nog maar de helft van alle mensen die gevaccineerd moet worden heeft een prik gehad. Iedereen boven de twaalf jaar die nog niet is gevaccineerd, wordt opgeroepen in de komende drie weken een eerste prik te halen.

