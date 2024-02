Sint Maarten heeft nieuw parlement

PHILIPSBURG – Het nieuwe parlement van St. Maarten neemt vandaag zitting. Vanochtend om tien uur werden in een openbare vergadering de geloofsbrieven van de binnenkomende leden gecontroleerd en de parlementaire periode 2020-2024 afgesloten.

Na de controle van de geloofsbrieven legden de leden de eed af bij gouverneur Ajamu Baly. Het nieuwe parlement kiest tijdens de eerste zitting een voorzitter, vicevoorzitter en tweede vicevoorzitter. Samen vormen zij het presidium van het parlement en bepalen zij de koers van het parlement voor de komende vier jaar.

De definitieve uitslag van de verkiezingen van 11 januari is dat de National Alliance de grootste partij is geworden met 3.455 stemmen en vier zetels. De UP-partij met 2.814 stemmen heeft drie zetels behaald. Er zijn vier partijen die elk twee zetels hebben gekregen: NOW met 1.481 stemmen, PFP met 1.717 stemmen, DP met 1.970 stemmen en URSM met 2.028 stemmen.

Statenleden

De kandidaten die vandaag het parlement betreden zijn Egbert Doran, Sylveria Jacobs, Cloyd Marlin en Ardwell Irion voor National Alliance. Voor de UP-partij zijn dat de kandidaten Omar Ottley, Akeem Arrindell en Francisco Lacroes. Luc Mercelina en Shamira Roosenburg voor URSM.

Sarah Wescott-Williams en Grysha Heyliger-Marten zijn de parlementariërs voor de DP-partij. Voor PFP zijn de kandidaten voor het parlementslidmaatschap Ludmila de Weever en Melissa Gumbs en voor de NOW-partij zijn de kandidaten Christophe Emmanuel en Kevin Maingrette aangetreden.

Coalitie

De partijen URSM, DP, PFP en NOW hebben op 13 januari een beschikbaarheidsakkoord ondertekend, inclusief een verdeling van de ministerposten tussen de partijen. Gouverneur Baly heeft Mercelina benoemd tot formateur met het verzoek een regering te vormen tussen deze vier partijen.

Hij heeft tot 4 maart de tijd om zijn eindrapport te presenteren. Baly vraagt de nieuwe coalitie om politieke stabiliteit te creëren door ministers aan te wijzen die vastbesloten zijn om een regeerakkoord uit te voeren met als doel het welzijn van Sint Maarten en de bevolking van het eiland te bevorderen.

De formateur moet ook een regeerprogramma opstellen dat overeenkomt met de politieke programma’s van de vier partijen, de prioriteiten die de gouverneur in zijn opdracht van 19 januari aan de informateurs heeft gesteld en de analyse die de informateurs in hun eindrapport van 2 februari hebben gemaakt.

Baly benadrukte verder het belang van strikte naleving van de vastgestelde regels voor het formatieproces, inclusief de criteria waaraan kandidaten voor ministersposten moeten voldoen tijdens het screeningproces.

Ministers

Mercelina zelf is kandidaat voor de functie van premier. URSM heeft ook het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling & Arbeid onderhandeld, maar het is nog niet bekend wie in deze functie wordt benoemd. DP-partijleider Sarah Wescott-Williams wordt geen minister, maar neemt de functie van parlementsvoorzitter op zich.

Een andere naam die rondgaat is die van Viren Kotai als DP-kandidaat voor de functie van minister van Financiën. Wie voor DP minister wordt van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie is nog niet bekend, maar er gaan geruchten dat de echtgenote van Theo Heyliger, Heyliger-Marten, de kandidaat voor de functie is.

Een andere ministerspost waar veel geruchten over gaan is die van Justitie. De NOW-partij heeft deze portefeuille onderhandeld samen met de portefeuille van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport.

Aanvankelijk gingen geruchten dat Lyndon Lewis de kandidaat zou zijn voor de functie van minister van Justitie. Inmiddels wordt de naam van NOW-politiek leider Christophe Emmanuel genoemd als de mogelijke kandidaat.

PFP zal waarschijnlijk Raeyhon Peterson naar voren schuiven als kandidaat voor minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Infrastructuur, VROMI. Peterson wordt ook de vice-premier.

Als kandidaat voor de functie van Gevolmachtigde Minister in Den Haag, wil PFP Patrice Gumbs naar voren schuiven.