Sint Maarten Sint-Maarten: kabinet Mercelina beëdigd ondanks controversie Dick Drayer 03-05-2024 - 1 minuten leestijd

Links voor: premier Luc Mercelina

PHILIPSBURG – In Sint-Maarten is vanochtend een deel van het nieuwe kabinet Mercelina beëdigd, nadat gouverneur Baly bij zijn weigering bleef om twee kandidaat-ministers aan te stellen. Dit besluit, dat volgde op een periode van onduidelijkheid en speculatie, zorgt voor onrust binnen de politieke arena van het eiland.

Gouverneur Baly handhaafde zijn standpunt door Christophe Emmanuel en Raeyhon Peterson af te wijzen, ondanks hun prominente politieke achtergronden. Emmanuel, een lid van het parlement, was eerder onderworpen aan huiszoekingen, zonder dat dit tot vervolging leidde. Peterson, ook een voormalig parlementariër, was betrokken bij een auto-ongeluk, waarbij hij de veroorzaker een duw had gegeven, wat hem een veroordeling, zonder straf opleverde. Voor de gouverneur kennelijk reden om hen niet in te zweren.

De nieuw geïnstalleerde ministers zijn Luc Mercelina als premier en minister van Algemene Zaken, Veronica Jansen-Webster als minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, en enkele anderen die waarnemende rollen op zich nemen vanwege de afwezigheid van volledige kabinetgoedkeuring.

Terwijl het eiland vooruitkijkt, blijft de vraag hoe de afwijzing van de kandidaat-ministers de dynamiek binnen de nieuwe regering zal beïnvloeden. De komende dagen zullen cruciaal zijn om te zien of de nieuwe regering effectief kan samenwerken, en hoe dit de politieke stabiliteit op Sint-Maarten beïnvloedt.