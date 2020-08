Sint-Maarten krijgt 19,3 miljoen van Nederland

19 Gedeeld

Philipsburg – Sint Maarten krijgt 19,3 miljoen gulden coronasteun van Nederland. Het gaat om geld voor de tweede tranch.

Het eiland heeft voldaan aan de voorwaarden daarvoor. Het geld is bestemd voor loonkostensubsidies met terugwerkende kracht tot 1 juni. Het eerste deel van de tranche, 24 miljoen gulden was eind mei al overgemaakt.

Over de derde tranch zijn beide landen het nog niet eens, dat gaat over coronasteun op lange termijn, waarbij Sint-Maarten fors moet bezuinigen en hervormen. 14 augustus praat de Rijksministerraad daar verder over.

Lees ook: