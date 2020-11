Slachtoffer ‘hit & run’ toch overleden

Foto: Èxtra

Lionel Martina, een man van 61 jaar, is zaterdagmiddag alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Die liep hij op in de nacht van 6 op 7 september op de Kaminda Henley Meulens.

Buren vonden Layo of Layzo, zoals hij werd genoemd op straat in een plas met bloed. Hij was zojuist aangereden, maar de chauffeur reed door en is spoorloos tot op de dag van vandaag.

Lionel raakte zwaar gewond en heeft ruim twee-en-een-halve maand gevochten voor zijn leven.

Hij is het negende dodelijke slachtoffer in het verkeer dit jaar.