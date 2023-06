SMOC wil opheldering over nieuw asfalt project bij de Isla

WILLEMSTAD – Stichting Schoon Milieu op Curaçao, heeft RdK en het ministerie van Volksgezondheid om opheldering gevraagd over de asfaltdeal die de eigenaar van de raffinaderij heeft gesloten met Global Oil.

Zo wil de milieubeweging weten welke crude er verwerkt gaat worden om asfalt te produceren en met welke installaties. Volgens SMOC lijkt het erop dat de zwaarste crude wordt verwerkt en met Thermo Cracker 1 en een deel van Thermo Cracker 2 zal worden gekraakt om asfalt te maken.

Dat roept de vraag op onder welke milieunormenregiem gewerkt gaat worden. “Met de verwaarloosde staat van de raffinaderij zijn zelfs de huidige verouderde normen niet haalbaar. Laat staan de door de rechter bevolen moderne normen”, aldus Peter van Leeuwen van SMOC.

Vergunning

Een strenge vergunning is daarom een must, zegt SMOC, die weet dat de vergunning waaronder de Isla-raffinaderij opereerde inmiddels buiten werking is.

Partijen zullen een nieuwe hindervergunning moeten aanvragen. Voor zover bekend is dat niet gebeurd. SMOC wil nu weten wanneer de nieuw te verlenen vergunning, inclusief van kracht zijnde nieuwe wettelijke milieunormen, ter inzage komen te liggen.