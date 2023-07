Spanje levert de ex-spionchef Carvajal uit aan de VS

MADRID – Het voormalige hoofd van de militaire inlichtingendienst van Venezuela, Hugo Carvajal, is op weg naar de Verenigde Staten, waar hij wordt beschuldigd van drugshandel. Als hoofd van de militaire contraspionage van 2004 tot 2011 was hij een van de machtigste mannen in Venezuela en een vertrouweling van de toenmalige president, Hugo Chávez.

De voormalige spionagechef werd in 2014 benoemd als consul in Aruba. Maar bij aankomst op het vliegveld van Oranjestad werd ‘El Pollo’, zoals hij ook wel werd genoemd, op last van de Amerikanen aangehouden.

Toenmalig minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken gelastte daarna zijn vrijlating om een diplomatieke rel met Venezuela te voorkomen. Bij zijn terugkeer in Caracas werd Carvajal als een held onthaald door de Venezolaanse president Nicolás Maduro.

Uitzetting

Maar de twee raakten gebrouilleerd en Carvajal ontvluchtte Venezuela en zat jarenlang ondergedoken in Spanje. In april 2019 werd hij opgepakt in Madrid in afwachting van zijn uitzetting naar de Verenigde Staten.

Carvajal zal naar verwachting binnen enkele uren na zijn landing in New York voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. Aanklagers beschuldigen de 63-jarige spionagechef ervan zijn positie als hoofd van de militaire inlichtingendienst te hebben gebruikt om zendingen cocaïne uit Venezuela met bestemming de VS te beschermen.

Hij wordt ervan beschuldigd deel uit te maken van een drugssmokkelorganisatie genaamd het Cartel of the Suns, die volgens aanklagers bestaat uit hooggeplaatste leden van het Venezolaanse leger.

De Amerikaanse autoriteiten hopen dat Carvajal – van wie wordt aangenomen dat hij een grondige kennis heeft van de werking van de regeringen van Chávez en Maduro -, zodra hij daar is, zal meewerken.

Andere hooggeplaatste Venezolaanse voormalige functionarissen die in de VS zijn berecht, zoals voormalig penningmeester Alejandro Andrade, hebben pleidooiovereenkomsten gesloten en hun straf zien verminderen in ruil voor een schuldig pleidooi en de belofte om “waarheidsgetrouwe en volledige informatie en getuigenis te verstrekken”.