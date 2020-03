6 Gedeeld

Kralendijk – Een speciale informatielijn voor de inwoners van Bonaire moet vragen gaan beantwoorden over de maatregelen tegen Corona. Dat maakte Gezaghebber Rijna gisteren bekend tijdens een persconferentie over de laatste stand van zaken op het eiland.

De gratis lijn is open van maandag tot vrijdag van 7 uur in de ochtend tot 9 uur in de avond. Het nummer is 0800-1351.