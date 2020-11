Stadswandeling met je eigen telefoon

31 Gedeeld

Willemstad – Vanaf volgende week kun je met een app door Otrobanda lopen en uitleg krijgen over de prachtige gevels en gebouwen. De audiotour-stadswandeling duurt een uur tot anderhalf uur en is ingesproken door architect Anko van der Woude.

Lancering van de app is 1 december. Er is een Apple en een Android versie. De audiotour is te beluisteren in het Engels. De Papiamentse versie is in ontwikkeling en komt dit jaar nog uit. (www.pocketguideapp.com)

