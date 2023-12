Start bouw TUI Blue Hotel in 2024 

WILLEMSTAD – De bouw van het nieuwe TUI Blue Curaçao hotel bij Santa Martha gaat in 2024 van start. De opening is gepland begin 2026. Dit bevestigt Arjan Kers, algemeen directeur van TUI Nederland, in een interview met het Antilliaans Dagblad.

Het nieuwe luxe resort met 300 kamers is een samenwerking tussen TUI, de bekende hoteliersfamilie Vogels en de familie Van Alstede, bekend om hun duurzame en innovatieve architectuur. Volgens Kers zal het hotel niet alleen bijdragen aan het toerisme op Curaçao, maar ook andere nationaliteiten van de TUI Group aantrekken, zoals de Duitse, Engelse, Scandinavische en Belgische markt.

Kers onderstreept de langdurige relatie tussen TUI en Curaçao, die begon in 2005 toen Arkefly (nu TUI) zelf op Curaçao begon te vliegen. Met inmiddels twee vluchten per dag en ruim 2,6 miljoen reizigers die van of naar Curaçao zijn gevlogen, blijft TUI vooruitkijken en nieuwe internationale markten als bron voor nieuwe reizigers verkennen, aldus het AD.

Werkgelegenheid

TUI zegt een grote werkgever te zijn op Curaçao en zet zich in voor lokale werkgelegenheid en opleiding. Het bedrijf heeft bijna tweehonderd medewerkers in dienst op het eiland en werkt aan een uitbreiding van het kantoor om nog meer medewerkers te huisvesten. TUI zegt waarde te hechten aan meertalige communicatie, met medewerkers die Papiaments spreken.

Daarnaast benadrukt Kers in de krant het belang van natuurbehoud. TUI Care Foundation ondersteunt het Green Phenix-project dat plastic afval verzamelt en hergebruikt. Samen met het lokale bedrijf Dynaf worden laadpunten voor elektrische auto’s geplaatst, met 55 laadpunten op de eilanden, waarvan de meeste op Curaçao.