Stijlvol dineren in je huis op Curaçao

Woon je in een huis op Curaçao en wil je een stijlvolle eethoek inrichten voor feestelijke diners? Wij hebben voor jou uitgezocht hoe je dit kan aanpakken. We geven een overzicht van de beste tips en trucs. Hiermee wordt straks elke maaltijd met je familie en vrienden een daverend succes.

Het middelpunt: een mooie design eettafel

Met een fraaie design eettafel zet je jouw eethoek helemaal in het zonnetje. Kies voor een uniek tweedehands exemplaar met een speciale vormgeving. Ga bijvoorbeeld eens voor ovaal in plaats van rechthoekig. Ook het materiaal mag bijzonder zijn. Let er ook op dat de afmetingen goed passen bij de grootte van de ruimte waar hij komt te staan. Heb je je keuze gemaakt? Zoek er dan een stel bijpassende stoelen bij. Deze dienen zowel comfortabel als stijlvol te zijn. Kies bij voorkeur voor een luxe bekleding, zoals leer of fluweel. Dit draagt meteen bij aan een chique en feestelijk uitstraling. Ook mooie kussentjes hebben een fleurig effect.

Sfeervolle verlichting

De juiste keuzes op het vlak van verlichting zijn essentieel voor de gewenste sfeer. Naast een hanglamp boven de tafel kun je ook een design tafellamp neerzetten. Dit kan op de tafel, maar ook op een kastje in de buurt. Verzeker je ervan dat de styling goed past bij de tafel en de overige meubels en accessoires.

De tafel dekken

Het dekken van de tafel voor een etentje begint met de basis: een tafelkleed, een loper of placemats. Kies ook wat dit betreft voor luxe. Pak vervolgens uit met een chique servies. Voor de borden is het erg stijlvol om met onderborden te werken. Het onderbord blijft bij iedere gang staan. Je plaatst er steeds een ander bord op met het gerecht dat aan de beurt is. Op het onderbord leg je een mooi servet. Besteed ook de nodige aandacht een de vormgeving en plaatsing van het bestek. Leg lepels, vorken en messen op de juiste manier neer en zorg dat het klopt met het aantal gangen. Verder kun je een menu met een nette vormgeving op ieder bord neerleggen. Daarnaast staat het ook heel mooi als er drinkglazen op tafel staan. Let er op dat je ze bij elk bord op dezelfde manier neerzet. Ook kun je nog tafeldecoratie toevoegen die aansluit bij het thema van je diner. Tot slot is een mooie vaas met een vers bos bloemen midden op de tafel erg feestelijk. Een alternatief is om meerdere kleine vazen met een enkel bloemetje verspreid over de tafel neer te zetten.

Overige decoratie

Besteed ook aandacht aan de versiering van de rest van de ruimte waar je dineert. Hang bijvoorbeeld slingers of ballonnen op. Of maak de raamdecoratie wat feestelijker middels sfeervolle lampjes of vrolijke hangers. Met name tijdens de kerstdagen zijn sfeerlichtjes, kerstballen en kerststukjes zeer waardevol voor het aanbrengen van extra sfeer. Laat je keuzes afhangen van het seizoen en de aanleiding voor je diner. Het is kortom maar net wat je wilt vieren.