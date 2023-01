Surf for the Roses vanaf Klein Curaçao

WILLEMSTAD – Een groep surfende waaghalzen start op 5 februari met de eerste editie van Surf for the Roses vanaf een opmerkelijke plek: Klein Curaçao. Op dezelfde dag is ook de Ride, Walk & Swim for the Roses op het grote Curaçao.

“We gaan met ruim veertig kitesurfers, windsurfers en wingfoilers vanaf Klein Curaçao naar Mambo Beach Boulevard surfen”, vertelt initiatiefnemer Emanuel Quintero.

Het geld dat de surfers daarmee ophalen gaat naar de stichting Ride for the Roses en komt ten goede aan de ondersteuning van kankerpatiënten en hun families op Curaçao.

Nog nooit eerder surfte zo’n grote groep van Klein Curaçao naar Curaçao. Bij Mambo Boulevard kunnen de windsurfers en wingfoilers bij genoeg wind naar binnen varen.

De surfers vertrekken om half twaalf vanaf Klein Curaçao en de verwachting is dat ze rond twee uur kort na de Swim voor de Roses bij Mambo aankomen.

Quintero: “Afhankelijk van de wind en de hoogte van de golven, kan het ook langer duren. Het is de eerste editie, dus we zullen ervaren hoe snel het gaat met zo’n grote groep.”

Alle deelnemers hebben ruime surfervaring en om hun veiligheid te waarborgen varen onder meer Citro en een aantal volgboten mee. Onder de bebouwde kust bij Mambo bestaat de kans dat er niet genoeg wind is; in dat geval zullen de volgboten de surfers oppikken en naar het strand brengen.

“We vinden het ontzettend stoer dat de surfers dit gaan doen. Het belooft een spektakel te worden en we waarderen het dat de surf-community zo ook bijdraagt aan ons doel”, zegt Robbin Martina, voorzitter van Ride for the Roses.

De surfers worden kosteloos naar Klein Curaçao gebracht. Een aantal watersportbedrijven steunt het initiatief financieel en logistiek. Een aantal vrijwillige filmers en fotografen legt de Surf for the Roses vast om daarmee op social media zo veel mogelijk mensen te bereiken en het bewustzijn over kanker te vergroten.