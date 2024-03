Nieuws Curaçao Surinam Airways wisselt van vliegtuig voor route Amsterdam-Paramaribo Redactie 2024-03-17 - 1 minuten leestijd

PARAMARIBO — Surinam Airways (SLM) heeft aangekondigd dat de Airbus A340-300, bekend als de ‘Pride of Suriname’, na negen maanden dienst op de route tussen Amsterdam en Paramaribo, op 24 maart wordt teruggegeven aan de leasemaatschappij V2 Aviation in Dubai. Dit toestel, dat vijftien jaar oud is, zou inmiddels door de eigenaar verkocht zijn.

Vanaf de 24e maart wordt de dienst voortgezet met een Airbus A330-200, gehuurd van Maleth Aero Aoc Limited. Dit vliegtuig biedt met 24 business class- en 259 economy class-stoelen iets meer capaciteit dan zijn voorganger. De SLM verzekert dat passagiers aan boord verwelkomd zullen worden door een eigen crew.

De wissel van vliegtuig komt op een moment dat de SLM kampt met financiële uitdagingen. De maatschappij, die op het randje van faillissement balanceert, heeft nog steeds een schuld van ongeveer 75 miljoen euro. Onder deze schulden bevinden zich miljoenen verschuldigd aan Luchthavenbeheer voor niet overgemaakte afdrachten van vertrekkende reizigers en een schuld van ruim twintig miljoen euro aan het Pensioenfonds.

Ondanks deze moeilijkheden werkt de directie samen met alle betrokken partijen om opnieuw te kunnen beschikken over vliegcapaciteit in eigen beheer. “Met alle actoren wordt samengewerkt om de welbekende dienstverlening weer volledig aan te kunnen bieden,” aldus de directie. Voor regionale routes beschikt SLM momenteel over twee Boeings 737-800, die eveneens geleasd zijn.