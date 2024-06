Sport Suriname wint overtuigend van Anguilla: 0-4 Dick Drayer 09-06-2024 - 2 minuten leestijd

Assistent bondscoach Remko Bicentini

THE VALLEY – In een overtuigende stijl heeft het Surinaamse nationale voetbalteam hun kracht getoond in de tweede wedstrijd van de WK-kwalificatie door Anguilla met 0-4 te verslaan. Onder leiding van bondscoach Stanley Menzo en assistent-bondscoach Remko Bicentini, heeft Suriname zijn tweede overwinning op rij behaald, wat de ploeg op een solide zes punten brengt na de eerste twee wedstrijden.

De wedstrijd werd gekenmerkt door de overheersing van Suriname, die vrijwel de hele wedstrijd rond de zestien van Anguilla te vinden was. Suriname opende de score al na tien minuten toen Jaden Montnor na een fraaie actie Tyrone Conraad in stelling bracht, die de bal vervolgens eenvoudig in het net tikte. Dit was het eerste internationale doelpunt voor Conraad, de voormalige topscorer uit de Montenegrijnse competitie.

Niet alleen Conraad, maar ook Aedan Scipio, de middenvelder van Anguilla, trok veel aandacht met zijn opvallende lange haren, die hij met een haarband moest bevestigen. Ondanks enkele scheidsrechterlijke missers, waaronder gemiste rode kaarten voor een overtreding op Conraad en hands buiten de zestien door keeper Jelanie Lawrence, bleef Suriname de boventoon voeren.

Na de rust werd het overwicht verder uitgebuit. Invaller Shaquille Pinas verdubbelde de score met een krachtig schot van twintig meter afstand, een uur in de wedstrijd. Niet lang daarna volgde de derde treffer, opnieuw via Conraad, die zijn tweede van de avond maakte na een voorzet van Montnor. Het slotakkoord was voor Steve Austin, die ongelukkig een bal tegen zich aan kreeg, wat resulteerde in de 0-4.

Met deze overwinning heeft Suriname een sterke positie verworven in hun kwalificatiepoging. De volgende test voor het team is op 5 september, wanneer het land het opneemt tegen buurland Guyana in de CONCACAF Nations League. Met hun huidige vorm en effectiviteit voor het doel lijkt Suriname goed gepositioneerd om hun campagne voort te zetten op zoek naar een mogelijke plaats in het WK 2026.