Tania Kross zet eerste stap naar een theater op Curaçao

WILLEMSTAD – Met zo’n honderd belangstellen gaf Tania Kross gisteravond de aftrap van een project dat uiteindelijk moet leiden naar een theater op Curaçao. Centro pro Arte, de oude schouwburg van Curaçao hield begin deze eeuw op te bestaan en daarmee verdween ook de culturele agenda van Curaçao. De eerste stap, volgens de mezzosopraan, is om die weer terug te krijgen.

Tania Kross in gesprek met Dick Drayer

Kross wil dat bereiken door een coöperatief op te zetten van theatermakers in de breedste zin van het woord. Er zijn volgens Kross veel een-pitters op het eiland, die worstelen met het kunnen investeren, ontwikkelen en manifesteren van zichzelf in een compleet aanbod van theater.

Dat aanbod van theater is groot, maar is nergens te vinden. Kross wil met alle ervaring die zij heeft, mensen mobiliseren om daar iets aan te doen, te beginnen bij de groep die gisteren aanwezig was op de presentatie. Zij moeten cultuurminnend Curaçao en podiumkunstenaars in kaart brengen.

Er is volgens Kross voldoende draagvlak en zeker als deze groep zich verenigd om partner te worden van overheid en bedrijfsleven om weer een theater op te zetten. Niet alleen het fysieke gebouw, maar ook de programma-invulling voor de podiumkunst op het eiland.

Registratieformulier om je aan te sluiten bij het initiatief van Tania Kross.