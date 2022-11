Toeristen stelen kunstwerk uit Sambil

WLLEMSTAD – Onbekende dieven hebben afgelopen vrijdag een kunstwerk gestolen uit Sambil. Het gaat om een schilderij van Merly Trappenberg.

Het schilderij heet Mixed Media en is een portret van een donkere vrouw met een hoofddoek op een doek van 82 bij 63 centimeter.

Camerabeelden wijzen uit dat het schilderij op woensdag is ontvreemd door drie witte mannen, vermoedelijk toeristen. Zij zijn er met het schilderij vandoor gegaan in een pickup, die voor de deur stond.

Kunstacademie

Merly Trappenberg studeert kunt op de kunstacademie en is bekend op Curaçao. Ze exposeert al zeven jaar in haar galerij in Sambil.

Een aantal van haar werken staat tijdelijk ten toon bij de ingang van Sambil. daar stond ook het gestolen werk.

De kunstenaresse vraagt het publiek om haar te bellen, als ze het schilderij ergens zien: +(5999) 6905185