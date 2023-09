Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

WILLEMSTAD – In de diepe schaduw van Willemstad’s bruisende leven schuilt een stille pijn, vergelijkbaar met een gebit dat ooit straalde van gezondheid maar nu tekenen van verval toont. Elke hoek, elk steegje, is als een tand in de mond van de stad – sommigen glanzen helder en trots, terwijl anderen verdonkerd zijn door verwaarlozing en verval.

door het oog van een cameraman | Tim van Dijk

Fundashon Pro Monumento, al dertig jaar de tandarts van onze culturele erfgoed, probeert deze tanden – onze monumenten – te behouden en te herstellen. Maar zoals elk gebit dat te lang is genegeerd, zijn de problemen diep geworteld. Elk verwaarloosd gebouw, elke vergeten straathoek, doet pijn als een rotte kies, een constante herinnering aan wat we riskeren te verliezen.

Het verlies van monumenten, zoals het geval was met het Cinelandia-gebouw, is als het trekken van een tand, een onherstelbaar verlies dat een leegte achterlaat in het hart van de gemeenschap. ProMo, ontstaan uit deze pijn, streeft ernaar het verval te stoppen, om de mond van Willemstad weer gezond te maken.

Maar de stad voelt de pijn bij elke stap, elke blik op een vervallen pand. Het is een smeekbede, een roep om hulp. Het gaat niet alleen om het herstellen van gebouwen, maar om het genezen van een gebroken glimlach, het terugbrengen van de trots en schoonheid van Willemstad. Het is een oproep om samen te komen, als gemeenschap, om voor onze stad te zorgen zoals we voor onszelf zouden zorgen. Om te voorkomen dat de tand des tijds nog meer schade aanricht aan ons dierbaar erfgoed.