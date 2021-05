Tanken maar ook gas duurder

WILLEMSTAD – Vanaf 1 juni betaal je weer meer voor een liter benzine. Voor een liter benzine betaal je nu nog 2,23. Vanaf dinsdag moet je per liter 2 cent meer afrekenen en komt de prijs op 2,25 gulden. Ook de prijs voor een liter diesel stijgt naar 1,77 per liter. Dat is nu nog 1,68 gulden per liter.

Volgens Bureau Telecommunicatie en Post een gevolg van het stijgen van de aankoopprijzen. Opvallend is da took de prijzen voor een grote en kleine gasbom omhoog gaan. Voor een grote LPG cylinder betaal je vanaf dinsdag tien gulden meer, de prijs gaat naar 80 gulden. Voor een klein gasbommetje is dat nu nog 14 gulden, vanaf 1 juni betaal je 16 gulden.

Lees ook: