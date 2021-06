Tax-holiday Curaçao eerder afgegeven

WILLEMSTAD – Minister van Financiën Javier Silvania wijzigt tijdelijk de Tax-holiday regels voor investeerders. Daarmee moet het aantrekkelijker worden om naar Curaçao te komen en te investeren.

Nu krijgt een investeerder pas een belastingvrijstelling als tachtig procent van een project ter beschikking wordt gesteld aan buitenlanders. Maar door corona zijn er niet veel vreemdelingen op Curaçao.

Een vrijstelling wordt voortaan afgegeven wanneer twintig procent of meer van de huis- of appartement-eigenaren of huurders buitenlander is.

Met deze wijziging kan er volgens het ministerie van Financiën gerekend worden op een investering van circa 180 miljoen gulden in 2021.

Lees ook: