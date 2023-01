Taxatie van oude boeken bij de Universiteit van Curaçao

WILLEMSTAD – Bezitters van oude en zeldzame documenten en publicaties kunnen op vrijdag 20 januari en zaterdag 21 januari weer naar de taxatie-inloopdagen komen van de Universiteit van Curaçao. In mei vorig jaar gingen de taxatiedagen niet door.

Een speciaal aangestelde taxateur beoordeelt tijdens deze dagen meegebrachte oude boeken zoals oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten op hun waarde.

De Universiteit wil met de actie een bijdrage leveren aan de lokale kennis en inzicht van de waarde van oude en antieke documenten en publicaties op Curaçao.

Voor het veiligstellen van het cultureel erfgoed is het volgens de Universiteit van belang dat degenen die in het bezit zijn van oude en zeldzame publicaties, bekend zijn met de waarde hiervan. De waarde is onder meer van belang bij de overweging om te investeren in conserveringsmaatregelen en/of restauratie en voor de verzekering.

De taxatie is voornamelijk gericht op boeken van vóór 1900. De taxaties die worden verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op deze taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail. De kosten voor een taxatie zijn vijf gulden voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken.

Een taxatierapport is mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf 400 gulden en tegen een van tevoren afgesproken tarief.

De taxatiedagen beginnen komende vrijdag om 13.00 in de bibliotheek van de Universiteit aan de Jan Noorduynweg. Tot 15.30 uur. Zaterdag begint het om 10.00 tot 13.00 uur.