Teatro Bulabanda lanceert vormingsproject voor jongeren

WILLEMSTAD – Teatro Bulabanda lanceert in januari een traject voor jongerenmet ambitie in de thaterwereld en podiumkleinkunst op Curaçao. Deze en komende maand zijn er introductieworkshops. Dit nieuwe vormingstraject Kas di Teater wordt mogelijk gemaakt door Vrienden Loterijfonds uit Nederland.

De missie van Teatro Bulabanda is om getalenteerde jongeren te vormen en op te leiden tot performer, theateracteur of schrijver. In het nieuwe Kas di Teater krijgen jongeren tot dertig jaar de kans hun talenten op het vlak van drama en theater te ontwikkelen maar ook om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken.

Het Kas di Teater is een integraal vormingstraject voor jongeren die theaterkunst beschouwen als middel voor de ontwikkeling en voortgang van Curaçao.

Ook als een iemand niet verder wil in het theater, dan toch kan theatervorming helpen om sterker in je schoenen te staan bij het uitoefenen van een ander beroep.

Teatro Bulabanda is in 2018 opgericht en heeft de afgelopen jaren grote theaterproducties gebracht, zoals Klèsh den Bario en kleinere producties zoals Jursel i e yu ku no ke nase.

Casa Moderna

De introductieworkshops vinden op zaterdagmorgen plaats in Casa Moderna in Punda.