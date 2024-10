Evenementen Tentoonstelling ‘Introspectives’ opent in Curaçaos Museum Dick Drayer 20-10-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Omar Martha

WILLEMSTAD – Op woensdag 30 oktober opent in het Curaçaos Museum de tentoonstelling Introspectives, een internationale samenwerking tussen zes organisaties uit Nederland en Curaçao. De expositie maakt deel uit van het project Jouw Hedendaagse Demonen | Your Contemporary Demons, dat draait om persoonlijke en collectieve innerlijke conflicten en de kracht van samenwerking tussen kunstenaars.

Introspectives werd eerder tentoongesteld in de Willem Twee Kunstruimte in Den Bosch, Nederland, en verhuist nu naar Curaçao, waar het te zien is van 30 oktober tot 30 januari, volgend jaar. Het project is ontstaan vanuit de Bosch Parade, een tweejaarlijkse kunstmanifestatie in Den Bosch, geïnspireerd door het werk van de beroemde kunstenaar Jheronimus Bosch (1450-1516). Zijn fantasierijke schilderijen vol symboliek en absurditeiten vormen de kern van het thema ‘hedendaagse demonen’, dat centraal staat in deze tentoonstelling.

De tentoonstelling toont werken van onder andere Curaçaose kunstenaars Tirzo Martha, David Bade, en Travis Geertruida, naast andere internationale kunstenaars. Zij reflecteren op hun persoonlijke demonen en de ervaringen die zij opdeden tijdens een gezamenlijke creatieve reis. Dit proces begon op Curaçao en werd voortgezet in Nederland, met als resultaat een verzameling kunstwerken die dieper ingaan op de innerlijke wereld van de deelnemende kunstenaars.

De tentoonstelling in het Curaçaos Museum is samengesteld door een internationaal team van curatoren: Linda Köke, Joyce Pennekamp en Judaline Cyntje.

