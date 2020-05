Terugkeren naar Bonaire mogelijk

Foto Klein Bonaire; We Share Bonaire

Kralendijk – Inwoners van Bonaire die vastzitten op Curaçao, Saba of Sint Eustatius mogen vanaf vandaag terug naar huis. De gezaghebber moet nog wel individueel toestemming geven.

Na terugkomst moet je twee weken in thuisquarantaine. Dat kan plaatsvinden in de eigen woonomgeving. Maar je tekent dan wel een quarantaineverklaring en geeft het adres op waar je twee weken zal verblijven. Naar buiten gaan is niet toegestaan.

Huisgenoten mogen alleen in hetzelfde huis blijven als er een duidelijke scheiding mogelijk. De afdeling Publieke Gezondheid gaat dat beoordelen.

Lees ook: