Tip voor inlichtingen moord Arubaan

Foto – Crimesite

Oranjestad – Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de tip die leidt tot het oplossen van de moord op de 31-jarige Gregori Maduro.

De Arubaan werd begin april gevonden in een plastic zak in het water tussen Haarlem en Spaarnwoude, meldt Crimesite. Die zak was verzwaard met tegels. De politie denkt dat hij een maand in het water heeft gelegen. Wat betreft de achtergrond van de moord of doodslag spreekt de politie van ‘een raadsel’.



